Новости последнего часа: два вертолета вызвали к месту возгорания склада Ozon

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В МЧС сообщили, что к месту возгорания склада Ozon на Новой Риге вызвали два вертолета. Площадь пожара достигла 35 тысяч квадратных метров.

Компания AliExpress исполнила российский закон о "приземлении", сообщили в Роскомнадзоре.

Игровой комплекс и семь спортивных площадок появятся в сквере на улице Юности в Вешняках, передает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

