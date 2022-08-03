Тысячу человек эвакуировали из горящего здания склада Ozon. Шесть человек пострадали, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи.

На месте пожара уже начали работу врачи и спасатели. Из Москвы направили вертолеты. Из-за особенностей конструкции здания огонь быстро распространился на 35 тысяч квадратных метров.

Во Всероссийском союзе страховщиков ущерб от пожара оценили предварительно более чем в 10 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.