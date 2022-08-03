Склад Ozon загорелся на площади 35 тыс кв метров

Склад Оzon загорелся на площади 35 тысяч квадратных метров. В МЧС заявили, что готовы привлечь московскую авиацию для тушения.

Прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в ведомстве. К месту ЧП направили мобильную лабораторию, чтобы изучить качество воздуха. Ранее жители соседних поселков жаловались на сильный запах и обгоревшие куски пенопласта, которые прилетали к ним на участки.