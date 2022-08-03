Новости последнего часа: тысячу человек эвакуировали из горящего склада Ozon

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1 000 человек эвакуировали из горящего склада Ozon на Новой Риге. Площадь пожара достигла 35 000 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил ведения дополнительных мер борьбы с COVID-19 в случае ухудшения ситуации.

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за жары в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он напомнил, что, по прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до 33 градусов.

