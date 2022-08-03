На подмосковном складе Ozon рухнула стена – МЧС

На подмосковном складе Ozon рухнула стена. Об этом сообщили в МЧС.

Всего огнем объяты 35 тысяч квадратных метров. Из здания успели вывести более тысячи человек, по официальным данным. Пострадавших нет.

Ozon сообщил, что товары, хранящиеся на горящем складе, уже скрыты на маркетплейсе, покупателям вернут деньги, а продавцы получат компенсацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.