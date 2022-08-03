Тысячу человек эвакуировали из горящего склада Ozon на Новой Риге

1 000 человек эвакуировали из горячего склада Ozon на Новой Риге. По данным регионального управления МЧС, пожар достиг площади 35 000 квадратных метров.

В результате возгорания в здании обрушилась часть крыши. При этом жители соседних поселков заявили, что к ним на участки долетает обугленный пенопласт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

