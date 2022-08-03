Новости последнего часа: склад маркетплейса загорелся на Новорижском шоссе

Очевидцы сообщили о возгорании склада крупного маркетплейса на Новорижском шоссе. Дым от пожара видно за десятки километров.

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Самолет спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Тайваня, сообщили СМИ.

