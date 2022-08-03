Часть крыши обрушилась в горящем складе Ozon в Истре

В горящем складе Ozon на Новой Риге обрушилась часть крыши. Об этом сообщили очевидцы.

Огонь охватил около 20 000 квадратных метров здания. Сотрудники распределительного центра успели эвакуироваться, они не пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе компании. При этом жители соседних поселков заявили, что к ним на участки долетает обугленный пенопласт.

