Площадь пожара на складе Ozon достигла 20 000 "квадратов"

Площадь пожара в распределительном центре Ozon на Новой Риге достигла 20 000 квадратных метров. По неподтвержденным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

В настоящее время огонь распространился на крышу здания. Сотрудники склада успели эвакуироваться. Жители соседних поселков сообщили о сильном запахе и мощном дыме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

