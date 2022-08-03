Новости регионов: пятиэтажный магазин тканей выгорел в Красноярске

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В Красноярске практически полностью выгорел пятиэтажный магазин тканей. Огонь тушили больше 12 часов. По вентиляции пламя распространилось моментально. Пострадавших нет, всех сотрудников вовремя удалось эвакуировать.
В Севастополе задержали подростка, который сбил инспектора ГИБДД. Полицейский пытался остановить парня, который ехал на мопеде и явно превышал скорость. Тот требованию не подчинился, наехал на мужчину и попытался скрыться. Подростка задержали почти сразу. После того, как 15-летнего нарушителя остановили, выяснилось, что он был нетрезв и не имел прав. Полицейский получил тяжелые травмы и отправлен в больницу.
А жителей Калужской области напугал пассажирский самолет. Он летел почти вровень с верхними этажами высоток. Некоторые тут же решили, что борт падает. Оказалось, что низкий пролет лайнера связан с днем ВДВ.
Оригинальный способ борьбы с мусором выбрал житель Новосибирска. Мужчина вытащил на проезжую часть мешки и принялся сооружать баррикаду. Причина, по его словам, проста – устал бороться со свалкой рядом с домом. Несмотря на все жалобы, ликвидировать помойку власти не стремились. Тогда Виталий, так зовут борца с загрязнением новосибирских улиц, решил перейти от слов к действиям. Мужчина задержан на 15 суток.
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