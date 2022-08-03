Новости мира: акция протеста против высоких цен за электроэнергию прошла в ЮАР

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В ЮАР во время акций протеста против высоких цен за электроэнергию и безработицы погибли 4 человека. Есть версия, что их застрелили полицейские. Уличные беспорядки вспыхнули в городке Тембиса, недалеко от Йоханнесбурга. Там местные жители перекрыли дороги баррикадами из горящих шин и подожгли здание муниципалитета. А потом начались драки с полицейскими.
Силовикам пришлось применить оружие. Новая волна протестов началась в ЮАР после того, как бывший президент Табо Мбеки пообещал восстание, подобное Арабской весне. Население недовольно безработицей, которая среди молодежи достигла 64%.
В американском штате Техас власти проводят эвакуацию в округе Бланко из-за крупного природного пожара. Огонь охватил площадь более чем 300 гектаров. Об этом сообщили в местном Управлении по чрезвычайным ситуациям. И огонь уже вплотную подступил к городку Бланко. В опасной зоне десятки жилых домов.
В Черногории лесной пожар бушует возле города Херцег-Нови. Но это нисколько не смущает отдыхающих, они продолжают загорать на пляжах. Местные пожарные заявили, что огонь не спускается с гор вниз, к побережью, поэтому и повода для беспокойства просто нет. На тушение бросили все подразделения города. Тушат огонь и на земле, и с воздуха.
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