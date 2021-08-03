Причиной пожара в Коврове могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в МЧС.

Под Владимиром загорелся четырехэтажный дом. Сначала вспыхнула квартира на четвертом этаже, а затем пламя начало переходить на кровлю.

Пожарным удалось локализовать огонь на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован.

Спасатели вывели из дома 29 человек, в том числе пятерых детей. Есть один пострадавший. По предварительной версии, он и стал виновником пожара, когда закурил. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.