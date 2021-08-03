В аквапарке в Волгоградской области прокомментировали инцидент с ребенком-аутистом

Аквапарк в Волгоградской области выложил в соцсети реакцию на историю с ребенком с особенностями.

Ранее в Сети появилось видео, на котором охранник не пустил в аквапарк семью с ребенком-аутистом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.