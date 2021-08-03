Прокуратура проверит информацию об инциденте с ребенком-аутистом в Волжском

Прокуратура будет разбираться в истории с ребенком-аутистом, которого не пустили в аквапарк.

Все произошло в Волжском. Семья с двумя детьми приехала отдохнуть из Астрахани. Вход в заведение преградил охранник. Он предположил, что мальчик может представлять угрозу для себя или окружающих.

Разговор с охранником женщина выложила в Instagram. Пользователи соцсети предложили объявить бойкот руководству аквапарка, где грубо нарушаются права ребенка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.