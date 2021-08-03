Незнакомец, уколовший девочку в Москве, не насиловал ее – полиция

Незнакомец, уколовший девочку в Москве, не насиловал ее. Об этом сообщили в полиции. Подростка осмотрели врачи.

Вечером 2 августа в районе Люблино 15-летняя девочка потеряла сознание после того, как неизвестный мужчина уколол ее в ягодицу. Придя в себя, она смогла дойти до расположенного неподалеку военного училища.

Сама девочка ранее рассказала, что на улице к ней подошел мужчина в кофте с капюшоном и спросил дорогу, а потом продолжил идти следом. В какой-то момент он уколол ее, и пострадавшая потеряла сознание. Военные вызвали скорую, девочку увезли в больницу Филатова. Сейчас она находится там с диагнозом острое отравление. Полиция ищет мужчину, который уколол девочку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.