Троих россиян после ДТП в Турции прооперировали. 10 человек в ближайшее время выпишут. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Автобус, который вез в аэропорт Антальи группу россиян, перевернулся накануне. В салоне было 22 человека. Трое погибли.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадавшие жаловались на его манеру вождения.

Россия запросила у турецкой стороны дополнительную информацию о причинах аварии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.