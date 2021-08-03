Сильный ветер оборвал провода в Подмосковье

В деревне Сенино в городском округе Чехове сильный ветер оборвал линии электропередачи.

По словам очевидцев, загорелась трава и даже лужи, во стороны сыпались искры. Стоял сильный запах гари. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.