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03 августа 2020, 19:30

Происшествия

Адвокаты обжалуют повторное решение суда по делу Кокорина и Мамаева

Адвокаты обжалуют повторное решение суда по делу Кокорина и Мамаева

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Адвокаты Кокорина и Мамаева обжалуют повторное решение суда. Ранее стало известно, что Александру Кокорину приговор не изменили, а Павлу Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами.

Теперь, по словам адвокатов, Мамаев имеет право на компенсацию и реабилитацию за время, проведенное в колонии. А защита Кокорина считает, что его дело нельзя квалифицировать как хулиганство. Также к исправительным работам приговорили двух других осужденных по делу.

Сейчас все осужденные за драку уже на свободе. При этом футболисты играют за клубы Премьер-лиги. Мамаев выступает за "Ростов", а Кокорин 2 августа подписал контракт с московским "Спартаком". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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