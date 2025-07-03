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Новости

03 июля, 12:15

Происшествия

Новости регионов: потолок обрушился на фуд-корт ТЦ в Ханты-Мансийском округе

Новости регионов: потолок обрушился на фуд-корт ТЦ в Ханты-Мансийском округе

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Потолок обрушился на фуд-корт с посетителями в торговом центре "Оазис Плаза" в Нягани Ханты-Мансийского округа. Люди успели отбежать в последний момент. По предварительным данным, никто не пострадал. Инцидент произошел после сильного дождя, местные СМИ предполагают, что вода могла повредить крышу здания.

Холодный июнь стал причиной падения спроса на мороженое во многих регионах страны. Как сообщает "Коммерсант", продажи снизились до 10%. Производители теперь надеются на июльскую жару, которая, возможно, сможет вернуть популярность прохладному лакомству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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