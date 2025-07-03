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03 июля, 08:30

Происшествия

Новости мира: в Белграде задержали участника протестов после установки баррикад

Новости мира: в Белграде задержали участника протестов после установки баррикад

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В Белграде задержали участника акции протеста, который вместе с другими демонстрантами строил баррикады и повредил полицейский автомобиль. Сообщается также о нападении на сотрудников полиции, один из них получил травмы. Это уже пятая ночь массовых протестов в столице Сербии.

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовали испытания электрических аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой. Первый тестовый полет завершился успешно. Власти планируют к 2026 году запустить коммерческие маршруты между деловыми районами и транспортными узлами Дубая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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