Новости регионов: перекрытия обрушились при строительстве стадиона в Челябинске

В Челябинске при строительстве крытого футбольно-легкоатлетического манежа обрушились перекрытия. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в МЧС. По одной из версий случившегося, причина ЧП заключается в неисправном домкрате, с помощью которого поднимали конструкцию. Точную причину установят по итогам внутренней проверки.

Тем временем лесные пожары продолжают бушевать в Забайкалье. Спасатели и местные жители борются с огнем всеми возможными способами, так как пламя уже подходит к домам. На данный момент в Забайкальском крае зафиксировано 85 очагов. Огнем охвачено 200 тысяч гектаров леса.

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