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03 июля, 13:30

Происшествия

Пять человек вылетели в Россию после аварии с микроавтобусом в Турции

Пять человек вылетели в Россию после аварии с микроавтобусом в Турции

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Пять человек, которые не получили травм в результате аварии в Турции, вылетели в Россию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Еще 20 человек находятся в больницах с травмами различной степени тяжести.

По данным полиции, по пути в аэропорт автобус не вписался в поворот на развязке и врезался в бетонный столб. Спасатели вытащили водителя, но реанимировать не смогли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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