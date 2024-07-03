Пять человек вылетели в Россию после аварии с микроавтобусом в Турции

Пять человек, которые не получили травм в результате аварии в Турции, вылетели в Россию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Еще 20 человек находятся в больницах с травмами различной степени тяжести.

По данным полиции, по пути в аэропорт автобус не вписался в поворот на развязке и врезался в бетонный столб. Спасатели вытащили водителя, но реанимировать не смогли.

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