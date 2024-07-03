Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в Анталье

В Турции автобус, перевозивший российских и белорусских туристов, попал в аварию. Пассажиры направлялись из отелей в аэропорт по завершении отдыха, однако на трассе в районе Манавгата транспортное средство врезалось в бетонный столб.

В результате пострадали десятки людей, в том числе дети. Все пострадавшие госпитализированы. Причины и обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают специалисты.

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