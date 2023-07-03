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03 июля, 23:45

Происшествия

Полтора десятка протестующих арестованы в районе израильского аэропорта Бен-Гурион

Полтора десятка протестующих арестованы в районе израильского аэропорта Бен-Гурион

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Полтора десятка протестующих арестованы в районе израильского аэропорта Бен-Гурион, где возобновились демонстрации против судебной реформы. Митингующие блокировали выход из аэропорта, скандируя лозунги и размахивая флагами страны. Толпу пыталась контролировать конная полиция, были подготовлены водометы.

Акции против плана премьер-министра Израиля по реформе судебной системы проходят с января. Биньямин Нетаньяху уже согласился на некоторые компромиссы, но протестующих это не устроило.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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