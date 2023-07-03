Посольство рекомендовало гражданам РФ не посещать пригороды крупных городов Франции

Посольство РФ рекомендовало согражданам не посещать пригороды крупных городов Франции, а также избегать мест массового скопления людей из-за беспорядков по всей стране. За ночь там задержаны 160 человек, более 350 раз спасателей вызывали на места пожаров.

Демонстранты жгут машины, частные дома, магазины, здания муниципалитетов. Есть случаи нападения на представителей власти.

Массовые погромы начались во Франции после того, как в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям правоохранителей.