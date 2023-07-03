Россиянам рекомендовали не посещать пригороды крупных городов Франции

Посольство РФ рекомендовало гражданам России не посещать пригороды крупных городов Франции. Об этом сообщается в заявлении дипмиссии.

В посольстве отметили, что, несмотря на предпринимаемые французскими властями меры и некоторое снижение протестной активности, ситуация в стране остается напряженной. Массовые погромы начались во Франции после того, как в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего подростка за рулем автомобиля Mercedes, который отказался подчиняться требованиям правоохранителей.