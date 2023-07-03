ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. Как рассказали в ФСБ, нападение хотели организовать украинские спецслужбы. По подозрению в подготовке покушения задержан гражданин России, завербованный СБУ.

По версии следствия, ранее мужчина прошел на территории Украины курсы специальной подготовки, после чего был отправлен в Крым, где собрал из подручных материалов взрывное устройство. Теперь злоумышленник находится под стражей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.