Движение на железной дороге в Приморье частично восстановили после схода вагонов

В Приморье после аварии на железной дороге частично восстановлено движение. Ранее стало известно, что на перегоне Анисимовка – Тигровый опрокинулись несколько вагонов с углем и локомотив. Из-за этого задерживается как минимум один пригородный поезд, из графика выбились и грузовые составы.

В результате ЧП повреждены пути и опоры контактной сети. На данный момент проезд открыт по одному из двух путей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.