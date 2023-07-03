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Движение на железной дороге в Приморье частично восстановили после схода вагонов

Движение на железной дороге в Приморье частично восстановили после схода вагонов

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В Приморье после аварии на железной дороге частично восстановлено движение. Ранее стало известно, что на перегоне Анисимовка – Тигровый опрокинулись несколько вагонов с углем и локомотив. Из-за этого задерживается как минимум один пригородный поезд, из графика выбились и грузовые составы.

В результате ЧП повреждены пути и опоры контактной сети. На данный момент проезд открыт по одному из двух путей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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