В административном здании в Марьино произошел пожар

Пожар произошел в административном здании в Марьино, видео прислали телезрители.

По предварительной информации, возгорание произошло на чердаке. Как сообщили очевидцы, около здания было припарковано много машин, которые заблокировали подъезд к месту тушения.

Кадры демонстрируют, что огня уже нет, но дым все еще идет. В настоящее время пожар локализован, обошлось без пострадавших.

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