СК возбудил дело по факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ.

По данным следователей, в результате обстрела со стороны украинских военных Белгорода два человека пропали без вести, в том числе ребенок.

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