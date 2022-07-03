Усадьба Римского-Корсакова под Псковом выгорела на площади 200 кв. м.

Усадьба Римского-Корсакова под Псковом выгорела на площади 200 "квадратов". Об этом сообщили в МЧС.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при ремонте кровли.

При пожаре никто не пострадал. Половину экспонатов удалось спасти. Однако ущерб будет значительным. Убытки еще предстоит подсчитать.

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