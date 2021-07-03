Глава Лобни отрицает превышение должностных полномочий

Глава Лобни Евгений Смышляев отрицает превышение должностных полномочий. Обвинение ему до сих пор не предъявлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Смышляева задержали в пятницу. Его сразу же допросили. Подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и коррупции. Ранее по требованию ФАС его оштрафовали за нарушения при строительстве многоэтажек в Лобне.

В городской администрации он работал с 2012 года. Был заместителем председателя комитета по экономике, а после руководил контрольно-счетной палатой. С 2014 года он глава городского округа. В начале карьеры преподавал экономику в лобненском лицее, а в 2006 стал "Педагогом года Подмосковья". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

