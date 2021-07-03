В Бийске горит птицефабрика "Алтайский бройлер". Огонь охватил почти три тысячи квадратов, в результате часть кровли рухнула.

Люди смогли быстро выбежать на улицу, никто не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.