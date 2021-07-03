Новости России: утечка хлора в Ижевске и пожар в Краснодарском крае

В Краснодарском крае сотрудники МЧС спасли около ста человек во время мощного пожара. Там в городе Горячий Ключ загорелась жилая пятиэтажка. Пламя охватило крышу дома на площади 400 квадратных метров. Спасатели вывели из квартир всех жильцов. Потушить огонь удалось только через несколько часов. Но люди не пострадали. Пока пожарные не закончили работу, для жителей сгоревшего дома организовали пункты временного размещения.

В Ижевске одном из районов произошла утечка хлора. Это случилось на станции подготовки воды в микрорайоне Городок Металлургов. По данным экстренных служб, масса выброшенного вещества составила 800 килограммов. Массовую эвакуацию не проводили, но сотрудники МЧС предупредили, что лучше было бы на время уехать в другое место. Впрочем, власти республики утверждают, что опасность миновала. Утечка хлора остановлена. Предельно допустимые концентрации не превышены. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что пользоваться водой в Ижевске никакого риска нет.

В Нижегородской области жители села Луговое жалуются на прорванную трубу. Из-за аварии на водопроводе, которая случилась еще две недели назад, главная улица превратилась в болото. Из-за этого "скорая помощь" не смогла проехать к местной жительнице. Машину не могли достать, пока не приехал трактор. А в местном "Водоканале", которому принадлежит труба, на жалобы селян ответили, что заявление на починку будут рассматривать месяц.