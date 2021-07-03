Новости мира: мощный торнадо в Китае и запрет на поставки шампанского Moet

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В Мексиканском заливе потушили подводный пожар. Там горел трубопровод нефтегазовой компании Pemex. Над водой образовалась огромная огненная воронка, которую уже окрестили порталом в ад. Остановить пожар удалось после того, как перекрыли клапаны и устранили утечку газа. Аварийный работы длились более пяти часов. Никто из людей не пострадал. Какой урон нанесен природе, пока не озвучили.
В Китае мощный торнадо буквально разобрал дома на кирпичи. Стихия разгулялась в северо-восточной провинции Хэбэй. Торнадо сметал все на своем пути, переворачивал тяжелые тракторы. Местные жители в ужасе подсчитывают ущерб.
В Канаде объявили войну памятникам британским королевам. В стране разразился скандал вокруг массовых захоронений детей. Их обнаружили на территории школ-интернатов коренного населения. В день Канады перед зданием законодательного собрания Манитобы активисты устроили протест против колониальной политики в прошлом. Недовольные граждане опрокинули статуи двух британских королев – Виктории и Елизаветы II, которая официально возглавляет Канаду. На памятнике Виктории они оставили красные отпечатки от рук и табличку с надписью "Мы когда-то были детьми. Верните их домой".
Moet приостанавливает поставки шампанского в Россию. Это связано с новым законом, который президент подписал накануне. Согласно документу, теперь шампанским могут называться напитки, произведенные только в России. Французскую продукцию придется переименовать в игристое вино.
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