Новости регионов: сотрудники МЧС спасли девять человек при пожаре во Владимире

Сотрудники МЧС спасли девять человек при пожаре во Владимире. Людей эвакуировали с помощью спасательных устройств. Всего из дома вывели около 20 жителей. Возгорание началось в квартире на третьем этаже, из-за этого верхние этажи заволокло дымом, и люди оказались заблокированы. По предварительным данным, причиной ЧП послужило замыкание электросети.

Тем временем в Казани наблюдается нашествие лосей. Животные разгуливают по дворам и выскакивают на дороги. Недавно одно животное погибло под колесами автомобиля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

