Новости часа: два человека пострадали при обстреле Горловки в ДНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два мирных жителя ранены при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Иван Приходько.

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США, чтобы избежать дефолта, указано в заявлении Белого дома.

Футболист Лионель Месси покидает футбольный клуб "Пари Сен-Жермен", заявили в пресс-службе клуба.