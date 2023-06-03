Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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Новости

03 июня, 21:30

Происшествия

Новости часа: два человека пострадали при обстреле Горловки в ДНР

Новости часа: два человека пострадали при обстреле Горловки в ДНР

Московская прокуратура взяла под контроль расследование ДТП на 6 километре МКАД

Две женщины погибли при новых обстрелах Шебекинского округа

Новости часа: ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет

Эрдоган вступил в должность президента Турции

Боец лиги кулачных боев спас жизнь человеку в магазине Санкт-Петербурга

На Боровском шоссе в Москве произошел провал грунта

Путин выразил соболезнования премьеру Индии Моди из-за крушения поездов в Одише

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей

Пять человек погибли в ДТП под Нижним Новгородом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два мирных жителя ранены при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Иван Приходько.

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США, чтобы избежать дефолта, указано в заявлении Белого дома.

Футболист Лионель Месси покидает футбольный клуб "Пари Сен-Жермен", заявили в пресс-службе клуба.

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