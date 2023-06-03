Московская прокуратура взяла под контроль расследование ДТП на 6 километре МКАД

Московская прокуратура взяла под контроль расследование серьезной аварии, которая произошла в субботу вечером на 6 километре МКАД.

Вот кадры с камер видеонаблюдения. Они сняли как изначально на трассе остановился легковой автомобиль. Включив аварийку, из машины вышел водитель, чтобы проверить двигатель, который по всей видимости заглох. В этот момент в него на скорости въехало такси. На месте аварии начался пожар. Мужчину отбросило в сторону. Как уточнили в полиции, пострадавший госпитализирован.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.