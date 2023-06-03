Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 22:15

Происшествия

Московская прокуратура взяла под контроль расследование ДТП на 6 километре МКАД

Московская прокуратура взяла под контроль расследование ДТП на 6 километре МКАД

Две женщины погибли при новых обстрелах Шебекинского округа

Новости часа: ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет

Эрдоган вступил в должность президента Турции

Боец лиги кулачных боев спас жизнь человеку в магазине Санкт-Петербурга

На Боровском шоссе в Москве произошел провал грунта

Путин выразил соболезнования премьеру Индии Моди из-за крушения поездов в Одише

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей

Пять человек погибли в ДТП под Нижним Новгородом

Мужчина разбил ногой турникет в московском метро и попал на видео

Московская прокуратура взяла под контроль расследование серьезной аварии, которая произошла в субботу вечером на 6 километре МКАД.

Вот кадры с камер видеонаблюдения. Они сняли как изначально на трассе остановился легковой автомобиль. Включив аварийку, из машины вышел водитель, чтобы проверить двигатель, который по всей видимости заглох. В этот момент в него на скорости въехало такси. На месте аварии начался пожар. Мужчину отбросило в сторону. Как уточнили в полиции, пострадавший госпитализирован.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика