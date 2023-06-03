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03 июня, 19:15

Происшествия

Две женщины погибли при новых обстрелах Шебекинского округа

Две женщины погибли при новых обстрелах Шебекинского округа

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Две женщины погибли и двое мирных жителей пострадали во время новых обстрелов Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Людей продолжают вывозить из-под огня украинских формирований. Под пункт временного размещения переоборудовали спорткомплекс "Белгород Арена". Какие условия создают для людей, которым пришлось бросить свои дома? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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