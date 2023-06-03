Две женщины погибли при новых обстрелах Шебекинского округа

Две женщины погибли и двое мирных жителей пострадали во время новых обстрелов Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Людей продолжают вывозить из-под огня украинских формирований. Под пункт временного размещения переоборудовали спорткомплекс "Белгород Арена". Какие условия создают для людей, которым пришлось бросить свои дома? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.