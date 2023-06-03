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В мире

Новости мира: число жертв железнодорожной катастрофы в Индии выросло до 207 человек

Новости мира: число жертв железнодорожной катастрофы в Индии выросло до 207 человек

Два человека пострадали во время новых обстрелов ВСУ Белгородской области

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Число жертв крупной железнодорожной катастрофы на востоке Индии выросло до 207 человек. Об этом пишет Reuters. Накануне около 12 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом.

В Японии из-за тропического шторма Мавар эвакуируют почти полтора миллиона граждан. Восемь человек от урагана получили травмы. Метеорологи опасаются, что стихия может привести к серии потопов, оползней и подтоплений.

Ламы остановили движение поездов в Австрии. Несколько животных сбежали из цирка в Вене и неспешно прогуливались по железнодорожным путям. В итоге поезда на участке встали на 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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