Очевидцы поделились кадрами пожара на улице Островитянова. Большое пламя вырывается из дверей помещения рядом с подъездом.

В МЧС подтвердили, что горел мусор в мусоросборной камере. Пожар уже потушен, пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



