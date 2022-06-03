Движение транспорта по улице Горбунова в Москве восстановили после пожара в БЦ

Движение транспорта по улице Горбунова в Москве полностью восстановили после ликвидации пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза". Прокуратура выясняет причины возгорания.

Огонь быстро охватил четыре этажа, более тысячи квадратных метров. Пожарные успели вывести на улицу всех сотрудников и посетителей, 13 человек пришлось эвакуировать с помощью подъемников прямо из окон. При пожаре никто не погиб, но есть несколько пострадавших.

Кроме того, с места происшествия пришлось госпитализировать с обширным инфарктом начальника столичного главка МЧС Сергея Желтова.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание под фасадом здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.