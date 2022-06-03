Подозреваемого в убийстве бизнесмена задержали в Москве

В Москве задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя Оганеса Камаряна. Кадры опубликовал Следственный комитет.

Преступление произошло около полуночи, бизнесмен со спутницей вышел из ресторана на Комсомольском проспекте. В этот момент сзади к нему подбежал мужчина, выстрелил в спину и в голову, затем сфотографировал тело и скрылся. Девушку нападавший не тронул, она убежала.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемого допрашивают следователи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.