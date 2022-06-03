Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в БЦ на улице Горбунова

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза".

Задача промышленности – занять ниши, освободившиеся из-за западных ограничений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Германии. Несколько человек пострадали, рассказали СМИ.

