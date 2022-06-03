Прокуратура выяснит причины пожара в БЦ на улице Горбунова

Прокуратура выясняет причины пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова в Москве.

Огонь полностью ликвидировали в 12:35. В тушении пожара участвовали 75 единиц техники и 213 человек личного состава.

По предварительной информации, причиной возгорания является короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

