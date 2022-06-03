Начальника столичного главка МЧС госпитализировали после пожара в БЦ "Гранд Сетунь плаза"

У начальника Московского главка МЧС Сергея Желтова случился обширный инфаркт прямо на месте пожара. Его госпитализировали, об этом сообщили в ведомстве спасателей.

3 июня в городе горело здание на улице Горбунова. Сейчас все уже потушено. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.