Замглавы МЧС заявил, что 13 человек были спасены из горевшего БЦ на западе Москвы

13 человек спасли из горевшего бизнес-центра на западе Москвы, погибших нет. Об этом заявил замглавы МЧС Илья Денисов.

У начальника Московского главка МЧС случился обширный инфаркт на месте пожара, сообщили спасатели.

К 2024 году жилая и офисная зоны в пределах МКАД будут полностью покрыты сетью велопроката. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.