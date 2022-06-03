Погибших в результате пожара в БЦ на западе Москвы нет – МЧС

Все помещения горевшего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы проверены, погибших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МЧС Илью Денисова.

Пожар вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" утром в пятницу, 3 июня. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности.

В штабе пожаротушения заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

