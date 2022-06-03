Начальника столичного главка МЧС госпитализировали после пожара в БЦ на западе Москвы

Начальника столичного управления МЧС РФ Сергея Желтова доставили в больницу с инфарктом после пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова. Об этом сообщил замглавы МЧС Илья Денисов.

Пожар вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" утром в пятницу, 3 июня. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности.

В штабе пожаротушения заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

