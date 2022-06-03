Пожар в БЦ на улице Горбунова локализован на площади более 1 тыс "квадаратов" – МЧС

Пожар в бизнес-центре на улице Горбунова локализован на площади более тысячи квадратных метров. Об этом заявили в МЧС.

Владельцам летних веранд в Москве порекомендовали закрыть их из-за ухудшения погоды.

Новые санкции ЕС предусматривают отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и МКБ.